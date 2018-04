Un septuagénaire mis en examen pour viol et agression sexuelle

PAPEETE, le 27 avril 2018 - Un homme âgé de 73 ans a été mis en examen ce vendredi pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur une mineure pendant 7 ans. A l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD), l'individu a été placé en détention provisoire.



La victime, une mineure âgée de 12 ans, avait relaté les faits auprès du personnel de son collège. Elle a ensuite expliqué aux enquêteurs que l'homme s'était livré à des viols et des agressions sexuelles durant 7 longues années. L'enfant n'avait que 5 ans lorsque les sévices ont commencé. Le septuagénaire vivait au même domicile que la petite fille.



Le septuagénaire a reconnu les faits mais n'a pas voulu apporter d'explications. Après avoir été présenté devant le juge d'instruction, il a été entendu par le JLD. L'avocate du vieil homme a expliqué que ce dernier n'avait pas eu de rapport sexuel pendant 25 ans et qu'il vivait dans une "misère sexuelle et affective." L'individu a été placé en détention provisoire.