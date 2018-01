Un sentier aquatique en mars à la pointe Vénus

1 Le jardin des anémones : Découvrez la vie mystérieuse des anémones de mer



L’anémone de mer est un proche parent des coraux, mais elle n’a pas de squelette. Fixée au rocher par une sorte de ventouse, elle suit le mouvement des courants et offre un espace de vie aux petits poissons, en particulier aux poissons clowns avec lesquelles elle entretient une relation de mutualisme. Végétal ou animal, la question reste ouverte, mais attention, ne touchez pas aux anémones elles sont aussi cousines des méduses et s’avèrent très urticantes.



2 Formes et couleurs : Admirez le récif coralien et ses oeuvres d’art



Les formes varient selon l’espèce et les conditions de vie : agitation, courant, lumière, température, salinité. Apprenez à distinguer les croûtes, les branches, les feuilles, les boules, les tables…



3 La cité des demoiselles : Rencontrez les poissons demoiselles près de leur colonie de corail



Poisson-demoiselle est le nom vulgaire pour décrire les Pomacentridés. Il s’agit d’une famille d’espèces à laquelle appartient par exemple, le poisson-clown. Ce sont de très petits poissons de lagon aux couleurs vives qui arborent souvent des tâches ou des rayures. Bleus à queue jaune, noirs à tâche blanches, amusez vous à les reconnaître.



4- A l’hôpital du récif : Formez vous à la protection et au bouturage du corail.



Ici on vous explique commente protéger nos lagons et en particuliers le corail. Les méthodes de bouturage vous sont dévoilées.



5- La station de nettoyage : Apprenez comment les poissons se soignent.



Eh oui, les poissons se blessent et se soignent, il font aussi leur toilette, le mucus qui recouvre la peau des demoiselles les protège des piqûres de l’anémone.



6- Les massifs du lagon : Découvrez les polypes de corail, ces animaux étranges !



Ce que nous appelons communément corail est en réalité une colonie de polypes. Tous ces polypes sont en étroite relation et se régénèrent mutuellement. A partir d’un petit morceau de corail, un seul polype permet de réaliser un bouturage…



7 Le jardin de corail : Imaginez la vie quotidienne des créatures du lagon et leurs relations



Arrivé à cette dernière étape le nageur pourra admirer le résultat de cette corrélation : corail, algues poissons, anémones, tous dépendent les uns des autres et permettent aux autres d’exister, de se régénérer…une bio-diversité ou chacun à sa place, son rôle, sa fonction…