Un séminaire pour soutenir les maires des Marquises

Papeete, le 3 septembre 2018- Un séminaire destiné à soutenir les maires des Marquises a eu lieu vendredi 31 août dernier, à Nuku Hiva. Organisé par l'administrateur de l'archipel, Thierry Humbert, cette réunion, rassemblant les six maires des Marquises et des membres du conseil communautaire, a été l’occasion d’évoquer des sujets figurant au cœur des préoccupations quotidiennes des élus marquisiens.





Pas moins de neuf intervenants de l'Etat et du Pays, se sont succédé tout au long de l'après-midi, dont trois intervenants pour le compte du Pays. La directrice de la Délégations pour le développement des Communes (DDC), Lisa Juventin, a présenté le bilan des financements pour les Marquises et les recommandations sur la formalisation des dossiers. La Direction de l’agriculture et la Direction de la biosécurité, représentées respectivement par les vétérinaires, Valérie Antras et Audrey Szymanowicz, sont intervenues sur la dernière Loi du Pays portant sur le gibier de chasse.