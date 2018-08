Un séjour "unforgettable" pour Paul Pogba

PAPEETE, le 3 août 2018. Le champion du monde Paul Pogba vient de quitter la Polynésie française. Arrivé le week-end dernier, il a passé quelques jours à Bora Bora. Jeudi soir, il a été vu dans un restaurant du front de mer de Papeete où il a rencontré notamment Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves.



Le champion du monde a visiblement passé de bonnes vacances au fenua. Sur son compte instagram, il a qualifié son séjour avec les mots-clés "#blessed #enjoylife #unforgetable".



Mercredi soir, il a donc rencontré Vaimalama Chaves, dans un restaurant du front de mer à Papeete. " Une super rencontre lors d’une belle soirée ! Paul Pogba, j’espère que votre séjour vous en inspirera d’autres en Polynésie !" , a commenté Miss Tahiti 2018



Pendant son séjour, le footballeur, auteur d'un but lors de la finale de la coupe du monde, a posté une vidéo de lui faisant un haka et buvant de l'eau de coco. Ces deux publications ont été vues à elles deux plus de 4,5 millions de fois ! Un sacré coup de publicité pour la destination Polynésie.