Un séisme dans l'ouest de l'Iran fait deux morts et plus de 200 blessés

Téhéran, Iran | AFP | dimanche 26/08/2018 - Un séisme d'une magnitude évaluée à 6,0 par l'institut américain USGS a secoué dimanche avant l'aube l'ouest de l'Iran, faisant selon un bilan officiel deux morts et 255 blessés.



Le tremblement de terre, de faible profondeur, s'est produit à 26 km au sud-ouest de la ville de Javanroud, dans la province de Kermanshah, a indiqué l'USGS, l'institut américain de veille géologique, en faisant essentiellement des dégâts matériels.

La région touchée n'est toujours pas remise du séisme dévastateur qui l'a touchée l'an dernier et qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés.

Le gouverneur de la province, Houshang Bazvand, a annoncé à la télévision d'Etat Irib que deux personnes avaient été tuées et 255 blessées. Diverses sources avaient auparavant fait état de deux morts et 241 blessés.

Selon le chef du département des urgences auprès de l'université des sciences médicales du Kermanshah, Saeb Sharidari, les deux personnes décédées sont une femme enceinte et un homme de 70 ans victime d'une crise cardiaque au moment du séisme.

L'agence officielle Irna, citant des responsables locaux, a indiqué que l'électricité avait été coupée dans au moins 70 villages, mais qu'elle avait été ensuite rétablie à 50%.

Selon Irna, le séisme a été suivi de plus de 65 répliques.

D'après le gouverneur, au moins 500 bâtiments se sont effondrés et ont besoin d'être entièrement reconstruits.

En raison de destructions dans certains villages, il y a également eu des problèmes concernant l'eau potable, selon le gouverneur.

Le chef du Croissant-Rouge pour la province de Kermanshah, Mohammad Reza Amirian, a toutefois dit qu'il n'était pas nécessaire à ce stade de distribuer des tentes ou de la nourriture.

Un centre de gestion de crise, chargé de coordonner les secours, a été mis en place à Javanroud. Les hôpitaux et les organisations caritatives ont été mis en alerte, a déclaré le gouverneur Bazvand.

- "Sous contrôle" -

Le directeur du service des situations d'urgence, Reza Mahmoudian, a lui assuré que la situation était "sous contrôle" et qu'il n'avait pas été nécessaire de demander de l'aide aux provinces voisines de celle de Kermanshah.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes transportées en urgence vers des hôpitaux.

Des informations de presse indiquent que le séisme a été ressenti au-delà de la frontière, en territoire irakien. Mais aucune information sur d’éventuels dégâts n'a été rapportée en Irak.

L'Iran se trouve sur deux importantes plaques tectoniques et les activités sismiques y sont fréquentes.

En novembre 2017, un séisme de magnitude 7,3 avait fait 620 morts et plus de 12.000 blessés dans la province de Kermanshah, ainsi que huit morts en Irak.

Le séisme de l'an dernier avait endommagé au moins 30.000 maisons, laissant sans abri un très grand nombre de personnes au début de la saison froide dans cette région montagneuse.

Des responsables locaux avaient estimé à des milliards de dollars le coût de la reconstruction alors que le pays est confronté à un fort ralentissement de son économie.

En décembre 2003, un séisme avait anéanti la ville historique de Bam en Iran, dans la province de Kerman (sud-est). Au moins 31.000 personnes avaient été tuées.

En juin 1990, un séisme d'une magnitude de 7,4 en Iran près de la mer Caspienne (Nord) avait fait 40.000 morts, plus de 300.000 blessés et 500.000 sans-abri.