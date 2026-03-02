

Un secteur de la vanille en plein essor à Hao

Hao, le 23 mars 2026 - Une deuxième livraison de serres pour la culture de vanille vient d’être effectuée à Hao, à l’initiative du collectif “Haoroagai Vanilla”. Avec cet équipement, dix nouveaux cultivateurs de vanille se trouvent en mesure de démarrer leur exploitation dans un secteur d’activité en pleine essor sur cet atoll des Tuamotu.



Le collectif Haoroagai Vanilla, créé en 2020, a déjà permis en 2022 à dix porteurs de projets de pouvoir se lancer dans la culture de la vanille grâce au soutien de la commune de Hao et de partenaires tels que la Direction de l’agriculture (DAG), l’Épic Vanille, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie). Ce collectif s’appuie sur une expérience acquise grâce à une serre expérimentale. Expérience qui a démontré que la culture de la vanille aux Tuamotu peut être considérée comme un secteur d’avenir.



Depuis lors, cette activité a déjà permis la récolte près d’une tonne de vanilles et fait des émules sur l’atoll. Dix nouvelles serres ont ainsi été livrées à Hao vendredi dernier, débarquées du caboteur Natiatea. Un équipement qui doit permettre à dix nouveaux porteurs de projets de se lancer dans la culture de vanilles.



Depuis six ans, le collectif Haoroagai Vanilla plaide pour que Hao devienne un atoll producteur de vanille. Cette activité agricole, comme le montre la serre expérimentale en activité depuis 2018, offre une alternative très sérieuse au traditionnel secteur du coprah, mais aussi à l’exode de la jeunesse qui quitte l’atoll par manque de perspectives d’avenir. Le collectif va même plus loin en partageant des lianes de vanille pour d’autres projets sur des atolls voisins comme Nukutavake ou Vairaatea, et en travaillant au développement de ce secteur d’activité, voire à celui d’un label propre aux Tuamotu.



Avec plus d’une vingtaine de cultivateurs exploitant des serres à vanille, Hao ambitionne très sérieusement de peser dans ce secteur très porteur, et pourquoi pas d’être le “hub” de la vanille des Tuamotu centre-est.



“Dans l’immédiat, il reste encore du travail de montage des serres, ensuite il y aura des formations diverses, puis la mise en place d’un cahier des charges pour l’appellation Vanille des Tuamotu”, temporise un membre du collectif Haoroagai vanilla.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 23 Mars 2026 à 17:00 | Lu 470 fois



