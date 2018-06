Un second cas de dengue de type 2 à Raiatea

RAIATEA, le 26 juin 2018. Un second cas "autochtone" de dengue de type 2 à Raiatea a été diagnostiqué la semaine dernière par les autorités sanitaires.



Un premier cas de dengue 2 "autochtone" avait été enregistré le 8 juin dernier par la Direction de la santé à Raiatea.



Le dernier bulletin de veille sanitaire fait état d’un deuxième cas « autochtone » de dengue de type 2 à Raiatea dans la semaine du 18 au 24 juin, après le premier cas depuis l’année 2000 découvert le 8 juin dernier toujours sur l’île sacrée. Les autorités sanitaires ont donc suivi avec attention si un nouveau cas se déclarait. Ce second cas laisse craindre une épidémie grande ampleur.

« Ce sérotype n’ayant pas circulé sur le territoire depuis l’an 2000, cet évènement pourrait entraîner une épidémie de grande ampleur », insiste le bureau de veille sanitaire. « Dans l’éventualité d’une diffusion de l’épidémie, le seul moyen efficace de la contenir est de s’attaquer à la transmission de la maladie par le vecteur. En effet, le moustique est le seul vecteur de la dengue. En conséquence, des actions de démoustication par pulvérisation auront lieu à Uturoa dans les jours à venir. De plus, un appel est lancé à toute la population pour éliminer les gites larvaires à son domicile et sur son lieu de travail une fois par semaine. »