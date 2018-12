Un scooter percute un bus de front à Puanaauia

PUNAAUIA, 3 décembre 2018 - Un scootériste et sa passagère ont percuté un bus circulant en sens inverse, ce lundi peu avant 6 h 45, au niveau du PK 18.



Le scooter circulait dans le sens Punaauia-Papeete lorsque le pilote l’a déporté sur la voie opposée pour une raison indéterminée, au niveau du snack du PK 18. C’est à ce moment que s’est produit le choc frontal avec un mini bus circulant dans le sens inverse, vers 6 h 45.

Les sapeurs-pompiers de Punaauia ont été prévenus immédiatement. L’intervention a mobilisé deux véhicules. Une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a été dépêchée sur place.



Le pilote et sa passagère, tous deux d’une trentaine d’année, sont "gravement blessés", indique un cadre des sapeurs-pompiers de Punaauia. Polytraumatisés, ils souffrent de multiples écorchures et de fractures des membres inférieurs. Les deux accidentés étaient conscients lorsqu’ils ont été pris en charge médicalement. Ils ont été évacués vers l’hôpital du Taaone et placés sous observation.