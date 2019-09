Un sans-faute pour Manukau Autai

PAPEETE, le 23 septembre - La Pacific Cup 2019, qui était également la septième journée du championnat de Tahiti de motocross, s’est terminée dimanche par le sans-faute de Manukau Autai dans la catégorie MX1, ce dernier remportant les six manches. Dans la catégorie open, c’est Ariihau Larsos qui s’impose.



Manukau Autai s’est offert un sans-faute lors de la Pacific Cup qui s’est déroulée samedi et dimanche à Vaitarua, à Papeari. Il a pu remporter les six courses des deux journées de compétition et rafle donc les 120 points des six manches. La Pacific Cup était également la septième journée du championnat de Tahiti de motocross.



Vaitea Doom, qui mène au classement du championnat de Tahiti, termine deuxième de la compétition en totalisant trois deuxième places, deux troisièmes places et une quatrième place. Heiarii Lehartel termine à la troisième place du classement général MX1 avec deux deuxièmes places et une troisième place.



Pour rappel, les catégories MX1 et MX2 concourent ensemble, Jonas Leewing (MX2) a pu ainsi jouer les trouble-fête en terminant deuxième de la troisième manche et troisième de la cinquième manche. Tearii Paari (MX2) ne démérite pas en s’octroyant la troisième place de la deuxième et sixième manche. Jonas Leewing termine premier de la catégorie MX2 devant Tearii Paari et Tiapau Mamaatua.