Un requin marteau s'en prend au foil de Michel Bourez

Tahiti, le 1er juillet 2020 – Le foil du surfeur tahitien Michel Bourez s'est fait mordre à deux reprises par un requin marteau mercredi matin entre Tahiti et Moorea, a raconté le champion tahitien sur les réseaux sociaux.



"Quelle incroyable journée !", s'est exclamé le surfeur tahitien Michel Bourez, mercredi matin sur son compte Instagram. Le numéro un tahitien de surf a raconté sa rencontre plutôt stressante avec un requin marteau, alors qu'il ralliait Tahiti à Moorea en foil. "Un requin marteau a chassé mon foil et l'a mordu. Il a cassé la queue de mon foil, donc je ne pouvais plus avancer", décrit le surfeur. Michel Bourez raconte ensuite s'être assis sur sa planche en attendant que le bateau de ses amis qui l'accompagnaient vienne le chercher, jusqu'à ce qu'au bout de deux à trois minutes, il "sente quelques chose" autour de lui. "J'ai regardé autour et suis resté en alerte juste au cas où le requin reviendrait. Et j'avais raison ! Le requin marteau de trois à quatre mètres est revenu vers moi, donc j'ai mis mon foil entre lui et moi pour me protéger. Il a mordu mon foil une deuxième fois, réalisé que ce n'était pas comestible et est reparti au loin". Le bateau l'a ensuite récupéré quelques minutes plus tard, avec son foil cassé par la morsure du requin.



Visiblement impressionné, mais pas vraiment traumatisé, le Spartan s'est ensuite filmé avec son foil pour raconter sa folle rencontre. "L'océan est leur monde et je respecte ça", conclut Michel Bourez. "Sans rancune ! Il me doit juste un nouveau foil ;)".