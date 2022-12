Un repas de Noël offert aux plus démunis à la présidence

Tahiti, le 16 décembre 2022 – Le traditionnel repas de Noël offert aux personnes sans domicile fixe s'est déroulé jeudi soir sous le grand chapiteau de la présidence. À cette occasion, le président du Pays, Edouard Fritch, a évoqué une "période où l'on doit permettre à tous d'être ensemble, sans stigmatisation ni jugement social".



Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence rapporte que le traditionnel repas de Noël offert aux personnes les plus démunies s'est déroulé jeudi soir en présence, notamment, du haut-commissaire de la République, Éric Spitz. Durant cette soirée, 300 personnes sans domicile fixe ont assisté à des prestations de chants avant de se voir servir un repas composé, entre autres, de dinde et de veau rôti.



Lors de son discours d'ouverture, le président Edouard Fritch a rappelé que "Noël, c'est aussi permettre à tous d'être ensemble, sans stigmatisation, sans jugement social et sans discrimination. C'est avant tout un moment d'humanité où personne ne doit être oublié". Il a également affirmé qu'en 2023, "plus de moyens et de solutions seront déployés pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe". Egalement présente, la ministre des Solidarités, Virginie Bruant, a quant à elle indiqué que depuis le mois de septembre dernier, un bureau des sans-abris (BSA) avait été ouvert au sein de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Deux agents y ont été affectés alors que le nombre actuel de personnes sans domicile fixe est évalué à 350.



