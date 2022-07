Un remake Tapuhute-Temanava en finale de la Coupe de Moorea

Moorea, le 11 juillet 2022 - La finale de la Coupe de Moorea de cette saison se jouera dimanche entre Temanava et Tapuhute. La formation de Haapiti s’est qualifiée en battant Tiare Anani (1-0) lors des demi-finales de ce week-end tandis que les rouge et noir de Maatea ont arraché leur qualification face à Mira (1-0). On assistera donc à un remake de la finale de la saison dernière à l’issue de laquelle Tapuhute l’avait emporté aux tirs au but.



Les demi-finales de la Coupe de Moorea se sont jouées dimanche. La première rencontre a opposé, au stade de Afareaitu, Tiare Anani à Tapuhute. Et ce sont les joueurs de Haapiti qui ont été les plus entreprenants au début du match avec notamment une frappe de Junior Tiaoao bien captée par Matahi Peu, le portier de Tiare Anani (2e). Au bout d’un quart d’heure de jeu, c’est cette fois-ci Rui Vahinetua, l’attaquant de Tapuhute, qui a transpercé par la droite la défense des orange, mais son centre-tir a été détourné en corner par Matahi Peu.



Du coté de Tiare Anani, la première grosse alerte sur le but bleu est venu de Hitiora Hanere qui a tenté de reprendre un centre de Teihoarii Tama par une "madjer", mais la balle a frôlé le poteau droit de Teraimoana Teraitua, le gardien de Tapuhute (16e). Raivaru Hanere a tenté ensuite un dangereux coup franc brossé qui a été repoussé par le portier de Tapuhute (21e). Les joueurs de Haapiti ont toutefois progressivement pris le contrôle du jeu face à leurs adversaires et ont logiquement ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu sur un coup-franc. Rui Vahinetua a combiné avec Junior Tiaoao pour ensuite lober le portier de la formation de Paoapo. Pierre Serreli a finalement récupéré la balle sur la ligne de but pour la pousser au fond des filets (1-0).

Tiare Anani trop brouillon Face à une formation de Tiare Anani un peu brouillonne, les bleus étaient tout près de doubler la mise avant la pause. Rui Vahinetua, à la conclusion d’une contre-attaque de Tapuhute, s’est fait intercepté de justesse par Matahi Peu dans la surface de réparation de Tiare Anani. Ça a été ensuite au tour de Pierre Serreli, qui venait de récupérer la balle, de voir son tir repoussé par le gardien orange.



Au retour des vestiaires, les joueurs de Paopao ont montré un meilleur visage dans le jeu, mais se sont souvent heurtés à la solide défense de Tapuhute. Les orange ont raté de peu l’égalisation à la 68e minute lorsque Heihau Hanere, devant le but adverse, a vu sa frappe repoussée par Teraimoana Teraitua. Raivaru Henere, libre de tout marquage, a tout de suite récupéré la balle mais s'est heurté au retour du portier des bleus. Tapuhute a ensuite profité des espaces laissés vacants par la défense orange pour placer des contre-attaques. Sur l'une d’elles, Allan Teraiharoa, face au but adverse, a frappé largement au dessus du cadre (80e) tandis que Junior Tiaoao, en reprenant un centre de Tauirarii Stegios, a complétement loupé sa frappe (90e). Les joueurs de Haapiti ont néanmoins réussi à conserver leur but d'avance et à se qualifier donc pour la deuxième année de suite pour la finale de la Coupe.

Temanava arrache sa qualification en fin de match Dans la deuxième demi-finale, Mira était opposé à Temanava, dimanche, au stade de Pihaena. Yann Vivi, bien servi par Jean Tepa, aurait pu ouvrir le score pour les rouge et noir de Maatea à la 20e minute, mais sa frappe a raté le cadre. À l’heure de jeu, Allan Hnyeikone (Mira), suite à une action individuelle, s’est infiltré dans la défense de Temanava, mais a vu son tir repoussé par Haureva Tetuanui. Ce dernier a encore sauvé son équipe quelques minutes plus tard en effectuant un sauvetage décisif face à Tapu Teheura (70e).



C’est finalement Teraupoo Tepa, l’attaquant de Temanava, qui a offert la qualification à son équipe en inscrivant le seul but du match face à son club formateur à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire. On assistera donc à un remake de la finale de la saison dernière entre Temanava et Tapuhute pour la finale de la coupe de Moorea 2022 ce dimanche au stade de Afareaitu.

