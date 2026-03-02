

Un relais numérique avant les Jeux 2027

Tahiti le 25 mars 2026. Le Comité d’Organisation des Jeux du Pacifique - Tahiti 2027 donne rendez-vous au public pour la première édition du Relais Numérique du Pacifique (Pacific Digital Relay), un événement 100% en ligne conçu pour connecter les pays participants aux Jeux du Pacifique - Tahiti 2027.





Organisé à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, ce rendez-vous se tiendra le lundi 6 avril 2026, avec un lancement annoncé à 9h (UTC-10).



Le Relais Numérique du Pacifique prendra la forme d’un relais digital : chaque pays participant réalise une vidéo de 30 minutes pour mettre en lumière ce qui fait son identité.



À travers ce dispositif, le public pourra découvrir des athlètes et la pratique sportive, des lieux emblématiques et des éléments de culture, traditions et patrimoine, propres à chaque pays.



Ces contenus se suivent comme un relais, avec un passage de témoin symbolique (“Relai du Pacifique”), pour créer un rendez-vous commun à l’échelle de la région.



À l’approche des Jeux du Pacifique - Tahiti 2027, que la Polynésie française aura l’honneur d’accueillir, le Relais Numérique du Pacifique est une manière simple et accessible de mieux connaître nos voisins du Pacifique, de découvrir ce qui les rassemble et ce qui les rend uniques.



L’événement a également vocation à être interactif, en permettant au public de réagir et d’échanger pendant le direct (questions, commentaires).



En 2027, la Polynésie française accueillera la XVIIIᵉ édition des Jeux du Pacifique, du 24 juillet au 7 août, sur les îles de Tahiti, Moorea et Raiatea. L’événement réunira près de 4 500 athlètes autour de 356 épreuves réparties sur 24 disciplines sportives, et trois parasports. Certaines de ces épreuves seront qualificatives pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ainsi que pour des Championnats du Monde. Au-delà de la compétition, Tahiti 2027 se veut une grande célébration des cultures océaniennes et un projet de territoire ambitieux, porteur d’un héritage durable, de valeurs d'inclusion, d'éco-responsabilité et de valorisation du savoir-faire local. Véritable symbole d’unité, les Jeux du Pacifique Tahiti 2027 ambitionnent de faire rayonner la Polynésie française sur la scène régionale et internationale.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 25 Mars 2026 à 14:30 | Lu 239 fois



