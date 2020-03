Un récital de harpe aux airs dansants

TAHITI, le 3 mars 2020 - Eve Delcambre donnera un récital de harpe ce week-end. Elle a choisi des pièces spécialement écrites pour son instrument, une harpe classique, en suivant le fil conducteur de la danse.



En décembre dernier, Eve Delcambre a donné un concert de harpe sur le pae pae du conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Elle revient pour un nouveau récital " avec cette fois-ci une harpe classique à pédales ". Cet instrument " n’a rien à voir avec la harpe simple que j’ai déjà présentée ", précise-t-elle.



Pour ce nouveau rendez-vous, organisé par Musique en Polynésie, la musicienne a fait une sélection de pièces spécialement écrites et pensées pour la harpe. Elles datent de la fin du XIXe, début du XXe siècle. " J’ai choisi comme fil conducteur la danse, car ces musiques, que j’aime, sont énergiques, enthousiastes, gaies et joyeuses." Elle interprétera par exemple une valse, deux danses orientales… Des airs "très plaisants pour découvrir l’instrument ".



Parmi les compositeurs qu’elle a sélectionnés, certains étaient des harpistes et ont nettement enrichi le répertoire. D’autres n’étaient pas spécialement harpistes, mais ce sont des artistes qui ont compté comme les Espagnols Jesus Guridi et Enrique Granados, les Italiens Virgilio Mortari et Nino Roccas ou encore le Russe d’origine arménienne Aram Khatchatourian.



En listant les compositeurs retenus, elle s’arrête sur Gabriel Fauré qui fut directeur du conservatoire de Paris entre 1905 et 1920 qui s’est efforcé de rajeunir le répertoire et les méthodes de l’établissement. Il eut parmi ses professeurs Alphonse Hasselmans, " père de la harpe en France ", puis au départ de ce dernier, Marcel Tournier qui contribua au développement de l’instrument. Tout au moins, étoffa-t-il le répertoire.



Le programme du récital de dimanche est " globalement moderne ", résume Eve Delcambre qui, en tenant compte de ses descriptions et intermèdes narrés, prévoit à peu près une heure de concert.



Ce concert sera suivi d’un cocktail en présence de la harpiste.