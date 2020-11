Un rebond contrarié aux Marquises

Nuku Hiva, le 04 novembre 2020 - Le tournoi de basket-ball inter-îles qui devait accueillir des équipes de Ua Pou et même de Tahiti a dû être annulé dans la catégorie seniors en raison de la crise sanitaire. Seuls les jeunes de l'île de Nuku Hiva, au travers d'une nouvelle école sportive, s'affrontent cette semaine.



Depuis trois mois, le club sportif Taiohae Nui club (TNC) a ouvert une école de basket-ball pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. Il s’agit de la première école de basketball pour les enfants de Nuku Hiva. Une trentaine de jeunes sportifs sont désormais licenciés, parmi lesquels un grand nombre de jeunes filles.



A l’occasion des vacances scolaires, et du fait de la grande motivation des jeunes Marquisiens pour ce sport, les intervenants de TNC et du district de basketball de Nuku Hiva ont décidé d’organiser un premier tournoi amical, dans la salle omnisport de Patoa à Taiohae, malgré la crise sanitaire actuelle.

"Nous voulions organiser ce tournoi pour les enfants afin qu’ils soient occupés pendant les vacances scolaires, pour maintenir leur motivation intacte et aussi et surtout pour qu’ils puissent mesurer leurs compétences face à d’autres équipes, explique Jeanne Richard Teremihi ; la présidente du district de basket-ball de Nuku Hiva. C’est pourquoi il était prévu que nous recevions des équipes de l’île de Ua Pou. Malheureusement, l’épidémie de Covid-19 nous a obligés à revoir notre programme, et nous avons donc annulé la venue des joueurs de notre île voisine. Cependant, nous avons tenu à maintenir le tournoi car les enfants de Nuku Hiva étaient prêts, nous ne voulions pas les décevoir et puis il faut dire que nous avions déjà reçu les médailles".