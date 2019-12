Un quinquagénaire décède après une agression pour de l’argent à Moorea

Tahiti, le 16 décembre 2019 – Un quinquagénaire qui se promenait vendredi soir en bord de route à Papetoai a été violemment frappé et détroussé par un jeune homme de 18 ans. La victime est décédée samedi matin des suites de ses blessures.



C’est un tragique et violent fait divers qui a endeuillé l’île sœur ce weekend. Vendredi soir vers 20 heures, un quinquagénaire marchait en bord de route à Papetoai lorsqu’il a été pris à partie par un jeune homme qui lui a demandé de l’argent. Devant le refus du quinquagénaire, le jeune homme l’a frappé devant quelques témoins présents sur place, l’a détroussé et a pris la fuite. La victime a été évasanée au centre hospitalier de Taaone où elle est décédée dans la journée de samedi.



Défavorablement connu des services de justice, le jeune agresseur, âgé de 18 ans, a été interpellé samedi par la gendarmerie de Moorea et placé en garde à vue. Il a été déféré lundi matin au parquet de Papeete. Une information judiciaire a été ouverte et le suspect a été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Une autopsie du corps de la victime est également prévue pour déterminer les causes exactes du décès de la victime.