Un quatrième groupe à l'assemblée

Tahiti, le 20 août 2020 – Les deux parlementaires et anciens représentants Tapura, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, renforcés par trois démissionnaires du groupe rouge et blanc et d'une élue Tahoera'a ont constitué hier le groupe A Here Ia Porinetia à l'assemblée.



Un quatrième groupe a été constitué hier matin à l'ouverture de la troisième séance de la session extraordinaire organisée à Tarahoi, ont révélé mercredi nos confrères de Radio 1. Démissionnaire du groupe Tapura en décembre dernier, la députée Nicole Sanquer préside ce nouveau groupe baptisé A Here ia Porinetia composé de six élus. Sans surprise, on y retrouve le sénateur également démissionnaire du groupe Tapura au mois de mai dernier après de fortes critiques adressées à la gouvernance d'Édouard Fritch, Nuihau Laurey. Les deux élus siégeaient jusqu'ici dans les rangs des non inscrits à l'assemblée.



Plus inattendu, trois représentants du Tapura ont quitté les bancs du groupe majoritaire pour constituer cette nouvelle entité. L'élu de Rangiroa, Bernard Natua, qui avait déjà fait le trajet entre le Tahoera'a et le Tapura en 2018, claque la porte en raison de son opposition au projet d'extraction minière à Makatea. Candidate face à Jean-Christophe Bouissou à Faa'a lors des dernières municipales, Teura Tarahu quitte également la majorité pour ce groupe A Here ia Porinetia. Le maire de Makemo, Félix Tokoragi, qui lorgnait sur le syndicat intercommunal des Tuamotu-Gambier finalement attribué à Ernest Teagai, quitte également le groupe de la majorité. Enfin, pour arriver au chiffre minimum nécessaire de six élus pour constituer un groupe politique à l'assemblée, la représentante Tahoera'a, Vaitea Le Gayic, sera "apparentée" A Here ia Porinetia, avec la bénédiction de son président de parti Gaston Flosse.



Au plan comptable, la majorité Tapura conserve 35 élus, pour une majorité absolue à 29 sur les 57 représentants de l'assemblée. Le groupe Tahoera'a passe à 8 élus, comme le groupe Tavini. Et le nouveau groupe A Here ia Porinetia est composé de six sièges.



Le Tapura réagit



Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le groupe Tapura a indiqué "déplorer ces comportements égocentriques inopportuns qui décrédibilisent les femmes et les hommes politiques de notre Pays au moment où ce dernier en a le moins besoin". Le groupe majoritaire rappelle à ses anciens élus "leurs engagements signés en juin 2018", à savoir que les quatre élus sur la liste Tapura en 2018 –Bernard Natua ayant été élu sur la liste Tahoera'a– aient "le courage de rendre leur mandat de représentant".



Le groupe à l'assemblée réaffirme également sa "fidélité ainsi que son total et indéfectible soutien" au président de son parti, Édouard Fritch, et conclut : "Force est de constater que sa gouvernance basée sur le consensus, la responsabilité, la loyauté et la discipline de chaque élu dérange et gêne ceux qui n’arrivent pas à assumer leurs défaites à l’issue des dernières élections communales et des récents renouvellements des syndicats intercommunaux".