Un quart d'heure pour prendre une pause lecture

Tahiti, le 6 mars 2023 – L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles et ses partenaires se mobilisent pour la deuxième édition du quart d'heure de lecture national. Chacun est invité à prendre une pause en même temps, vendredi matin à 10 heures, pour ouvrir un livre pendant 15 minutes.



Tout arrêter et prendre une pause d'un quart d'heure pour lire un livre, la proposition est alléchante. C'est ce que proposent l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, la Maison de la culture et la bibliothèque de l’université, vendredi à 10 heures. Elles s'associent au Centre national du livre et au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour la deuxième édition nationale du "quart d'heure de lecture". Que vous soyez en train de travailler, à l'école ou chez vous, vous êtes donc invités à vous accorder un moment de plaisir et d'évasion pendant quinze minutes. Pour ceux qui n'auraient pas de livre sous la main, une sélection d'extraits des éditeurs locaux est proposée sur le site lireenpolynesie.fr.



Les entreprises, associations, administrations, établissements scolaires et grand public sont invités à prendre part à l'événement en participant au Vidéo/photo Book Challenge pour valoriser le plaisir de la lecture en postant une photo ou vidéo des lecteurs sur les réseaux sociaux, avec les hashtags #10marsjelis, #lireenpolynesie et en taguant sur la publication Lire en Polynésie, la médiathèque de la Maison de la culture et l'Université de la Polynésie française. La photo et la vidéo qui remporteront le plus de like gagneront une sélection d’ouvrages des éditeurs locaux ainsi que des abonnements aux bibliothèques de l'UPF et de la Maison de la culture. Les votes seront ouverts sur Facebook du 10 au 20 mars et les gagnant seront annoncés le 21 mars.