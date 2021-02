Un projet de quatre bâtiments pour des commerces et 232 logements à Tipaerui

La route de Tipaerui est "très largement encombrée, surtout dans le sens sortant de la vallée, de 7 à 8 heures puis de 15 à 17 heures", détaille l'étude d'impact. "Plus de 140 véhicules sont parfois en blocage, du feu jusqu'au pont. Un encombrement dû aux écoles et le mercredi au conservatoire". Sans compter que cette voirie dessert un "total supérieur à 1 100 logements, 120 entreprises, et trois écoles de 600 élèves". Pendant la phase de travaux, on peut s'attendre, toujours selon l'étude d'impact, à 1 900 camions qui circuleront à Tipaerui pendant trois mois à raison de 22 allers et retours par jour, et le double lors de la seconde phase, soit "environ un passage de camion sur la voirie toutes les 10-12 minutes".



Le bureau d'études précise que ces encombrements sont dûs à "l'insuffisance de la voirie" et il prévient que "l'intégration de ce projet est conditionnée à l'aménagement des voies d'accès comme le prévoit le PGA (plan général d'aménagement, ndlr) de la commune". En effet, il risque d'entraîner "une forte perturbation du trafic dans la vallée". D'ici cinq à dix ans, poursuit l'étude, des "risques de ralentissements, voire de blocages de voirie sont fortement prévisibles". D'où la nécessité d'y effectuer des aménagements routiers "dans une démarche globale concertée entre chaque acteur" et surtout "finis avant la fin des travaux". Le document indique sur ce point que le Pays étudie un projet de désenclavement.