Un projet de 224 logements à Arue inquiète les habitants

ARUE, le 7 juin 2018. Des habitants du vallon Terua à Arue se réunissent samedi pour dénoncer un projet de construction de 224 logements. Ils ont adressé un courrier au président du Pays. La mairie de Arue a aussi émis des réserves sur ce projet. Le gouvernement assure que « ce projet ne peut se faire que si on est en accord avec les réserves formulées par la commune de Arue ».





Les habitants du quartier situé derrière le camp militaire à Arue ont découvert avec étonnement le projet de grande envergure de « résidence OPH », dont le maître d'ouvrage est la SCI Terua et le maître d'ouvrage délégué est la Sedep, dont le P-dg est Dominique Auroy. L'architecte Teiva Raffin a réalisé l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'étude d'impact était consultable jusqu'à ce milieu de semaine.



Le projet de lotissement Terua vise à créer pas moins de 224 logements (40 F2, 76 F3, 68 F4 et 32 F5) répartis sur 27 bâtiments. Le projet est situé entre les lotissements Nohoarii et Erima. Aujourd'hui seule une petite piste actuellement non viabilisée permet de rejoindre la parcelle concernée par le projet.



Les représentants des propriétaires des lotissements Erima, Terua, Tamahana, Nohoarii, les familles Bonno et Vernaudon ont adressé un courrier le 29 mai au président du Pays. La dimension du projet et la présence de petites fourmis de feu les inquiètent : « son aménagement nécessitera d'importants travaux de terrassement et des transports de déblais à risque », mettent-ils en avant dans cette lettre. « Ce projet correspond à la création d'une 'agglomération' de plus de 1500 personnes, soit 15% de la population de la commune de Arue, en dehors de toute infrastructure publique dimensionnée en conséquence (route, école, transport...). Le projet, sans être soumis aux mêmes contraintes que les lotissements résidentiels voisins, est surdimensionné pour pouvoir s'intégrer harmonieusement dans le milieu d'habitat individuel existant et s'oppose à toute mixité sociale. »



Cette population des zones avoisinantes et les familles propriétaires s'opposent donc « formellement à ce projet en l'état ». C'est pourquoi ils ont décidé de se réunir samedi matin à 9 heures sur le parking de la médecine du travail.

Ce projet important est prévu pour s'étaler sur trois phases de 16 mois. La première et la seconde concerneront chacune 80 logements. Lors de la troisième phase, 64 logements seront construits. Cela représente pas moins de quatre ans de travaux. « La quasi totalité du terrain est en pente », souligne l'étude d'impact, réalisée par Fenua environnement. « Il y a quasiment 70 mètres de dénivelé. En ce sens, des terrassements importants seront nécessaires », souligne l'étude. Celle-ci précise qu'outre le risque de propagation de petites fourmis de feu, il y a aussi le « risque d'altération de la qualité des eaux de baignade en aval et d'atteinte à l'écosystème lagonnaire en l'absence de gestion adéquate des terres découpées et des déchets ».



L'étude d'impact souligne aussi que le projet est « localisé en zone d'aléa de mouvement de terrain moyen et fort ».

Le maître d'ouvrage devra donc prendre une série de mesures pour limiter ces impacts. Il faudra ainsi "prévoir un entretien régulier des terrassements afin de garantir une meilleure pérennité des talus vis-à-vis de l'érosion. Le cours traversant le talweg devra être aussi très sécurisé car il est "potentiellement très dangereux" souligne l'étude d'impact.