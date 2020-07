Un premier hélico pour les Marquises

Nuku Hiva, le 3 juillet 2020 - En attendant les deux hélicoptères qui devraient être basés en permanence aux Marquises à compter de septembre, le Pays a déjà envoyé, par le cargo mixte Aranui, un hélicoptère de la compagnie Tahiti Nui Hélicoptère.



L'hélicoptère de la compagnie Tahiti Nui Hélicoptère, arrivé mercredi à Nuku Hiva, restera sur place jusqu’à l’arrivée des hélicoptères définitifs, dont le coût est de 964 millions de Fcfp, et il effectuera pendant les deux mois à venir toutes les évasans des îles vers l’hôpital marquisien et vers l’aéroport le plus proche en cas de nécessité d’acheminement d’un patient vers l’hôpital du Taaone, à Tahiti.



La population de Nuku Hiva est venue nombreuse assister à son arrivée sur le grand quai de Taiohae. Elle n’a pas caché son contentement, voire même son soulagement de le voir revenir dans l’archipel.



Cet évènement est un premier pas dans le dispositif que met en place le gouvernement ; comme l’explique Moerani Frébault le Tavana Hau de l’archipel : "En plus de cet hélicoptère, le Pays a réalisé un certain nombre de projets en matière de transport et d’évacuation sanitaires aux Marquises ; Il y a notamment la mise en exploitation de la navette de transport maritime du groupe sud de l’archipel et la construction, qui est en cours, de la navette de transport du groupe nord, tout comme d’ailleurs la vedette de sauvetage et d’assistance en mer. A ceci, il convient bien sûr d’ajouter la reprise des rotations du twin otter de la compagnie Air archipels".



Même si l’aspect sanitaire est le principal motif du retour d’un hélicoptère sur la Terre des hommes, il faudra, en particulier à partir de septembre prochain, faire en sorte que d’autres activités permettent la stabilité financière de sa présence aux Marquises.