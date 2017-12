Un premier bilan mitigé pour le Téléthon

Samedi soir, le téléthon métropolitain a récolté plus de 9,23 milliards de francs de promesse de dons pour 2017 contre 10,978 milliards en 2016.

Le Téléthon 2017 s’est achevé sur un compteur de 75 616 180 euros. Un chiffre en baisse qui trouve son explication dans l’attention naturellement portée aux obsèques de Johnny Hallyday. Une émotion partagée dès l’ouverture du Téléthon par le duo Zazie et Garou qui ont repris « Je te promets». «Cette promesse n’est pas forcément celle que l’on fait à son amoureux. C’est aussi la promesse du Téléthon » déclarait Zazie.

«Vous qui êtes la France qui pleure, vous qui êtes aussi la France qui donne au Téléthon, on a besoin de vous et c’est le cœur de la maman qui parle. On a besoin de vous car des premières victoires ont été remportées et il y en a tant d’autres qui doivent l’être. On a fait une promesse à nos enfants, merci de nous permettre de la tenir.» ajoute Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.