Un préavis de grève contre le chef du Service d'accueil et de sécurité

La confédération syndicale A ti'a i mua a déposé mercredi un préavis de grève au Service d'accueil et de sécurité du Pays. Au premier point de ses revendications, la confédération dénonce des "problèmes relationnels entre le chef de service et le personnel" et demande même son "remplacement". Contacté, le secrétaire général de A ti'a i mua, Jean-Marie Yan Tu, qui confirme que le chef de service, Léopold Teaotea, cristallise les tensions syndicales depuis déjà plusieurs années. "Le président est déjà au courant", explique le leader syndical. En 2016, Léopold Teaotea avait pris la direction du nouveau service d'accueil et de sécurité, fusion des services du protocole et d'assistance et de sécurité (SAS) de la présidence. La confédération liste également dans son préavis des problèmes de "favoritisme", "d'hygiène et sécurité du personnel dans les ministères", de "voiture de service en très mauvais état", de "planning de service" ou encore de "prime d'habillement".



De son côté, Léopold Teaotea explique que le problème avec la confédération réside principalement dans la mise en place du tableau de service, répartissant les heures de travail de son personnel constitué d'Anfa et de fonctionnaires. Un tableau de service transmis tout récemment au personnel, conformément aux demandes d'une enquête de la DMRA et validé par la DGRH, se défend le chef de service. Concernant, la prime d'habillement, il explique qu'il s'agit d'un problème hérité de la fusion de ses services en 2016. Et enfin, sur les questions d'hygiène et de sécurité, le responsable affirme avoir procédé aux travaux notamment sur les "guérites" pour son service et avoir procédé "chaque année" aux demandes de renouvellement de véhicules auprès de sa hiérarchie, sans toutefois obtenir toujours gain de cause.



Sans accord, A ti'a i mua annonce que le préavis arrivera à échéance le mardi 11 août prochain pour une "durée illimitée" au sein du service constitué de 163 agents, dont 20 Anfa et 143 fonctionnaires.