Un porte-conteneurs transportant des "marchandises dangereuses" coule au large de l'Inde

Bangalore, Inde | AFP | dimanche 25/05/2025 - Un porte-conteneurs battant pavillon libérien et transportant des "marchandises dangereuses" a coulé au large de l'Inde, ont annoncé dimanche les autorités indiennes, précisant que les 24 membres d'équipage avaient été secourus.



Le MSC ELSA 3, un cargo de 184 m de long, qui reliait les ports de Vizhinjam à celui de Kochi, dans l'Etat de Kerala (sud de l'Inde), a lancé un appel de détresse samedi. Des avions de la marine indienne ont ensuite décollé et repéré deux radeaux de sauvetage, tandis que le porte-conteneurs gîtait à environ 70 km de Kochi.



"Les 24 membres d'équipage à bord ont été secourus", a déclaré le ministère indien de la Défense dans un communiqué publié dimanche. Les marins étaient originaires de Géorgie, de Russie, d'Ukraine et des Philippines.



"Le navire a coulé avec 640 conteneurs, dont 13 contenant des marchandises dangereuses et 12 du carbure de calcium", ajoute le communiqué.



Le ministère de la Défense n'a pas précisé quelles étaient les marchandises dangereuses. Le carbure de calcium est en revanche utilisé dans l'industrie chimique, notamment pour la production d'engrais et la fabrication d'acier.



Le porte-conteneurs transportait également quelque 370 tonnes de carburant et d'huile, mais "aucune fuite d'huile n'a été signalée dans l'immédiat", selon le communiqué.