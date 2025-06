Un porte-conteneurs singapourien prend feu au large de l'Inde, des disparus

New Delhi, Inde | AFP | lundi 09/06/2025 - Un porte-conteneurs battant pavillon singapourien a pris feu après une explosion lundi au large du sud de l'Inde, a annoncé le ministère indien de la Défense, tandis que les autorités de la cité-Etat ont fait état de blessés et de quatre personnes portées disparues.



"ll y des blessés" parmi les membres d'équipage et quatre personnes sont portées disparues, a déclaré l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) dans un communiqué.



Des photos prises par un avion des garde-côtes montrent un épais panache de fumée noire et des conteneurs qui semblent avoir été projetés par une puissante explosion à bord.



"Un incendie a été signalé à bord du porte-conteneurs MV Wan Hai 503 battant pavillon singapourien", a indiqué le ministère indien de la Défense dans un communiqué, ajoutant avoir détourné un destroyer pour venir prêter assistance au bateau qui a subi des dégâts.



Il a précisé que le navire de 268 mètres avait pris feu à environ 78 miles nautiques du port de Beypore, situé dans l’Etat du Kerala (sud-ouest).



L'autorité maritime singapourienne a fait état de 22 membres d'équipage au total et sur ce nombre 18 ont été "localisés et sont en cours de transfert depuis des canots de sauvetage vers un navire de passage".



Certains d'entre eux sont blessés, a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant que quatre membres d'équipage restent introuvables.



"Les garde-côtes et la Marine indienne apportent leur aide aux membres d'équipage et mènent des opérations de recherche pour retrouver les membres d'équipage disparus", a-t-elle ajouté.



Fin mai, un porte-conteneurs battant pavillon libérien transportant des marchandises dangereuses avait coulé au large du Kerala. La marine indienne avait secouru les 24 membres d'équipage.