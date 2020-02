Un policier de la DSP poursuivi pour abus de confiance

A l’issue de son défèrement, l’individu a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et sera jugé devant le tribunal correctionnel en juin prochain.



Contacté, le directeur de la DSP, Mario Banner indique : “C’est un fonctionnaire qui commence à cumuler trop de fautes au sein de notre maison, trop de faits répréhensibles. J’estime qu’un fonctionnaire de police doit faire preuve de probité, d’une probité extrême. Il n’y a donc aucune raison que son statut puisse lui servir à faire tout ce qu’il veut. Des sanctions seront donc prises, éventuellement de suspension, et son dossier sera transmis devant les instances disciplinaires qui décideront, oui ou non, de sa révocation.”