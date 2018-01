Un petit éboulement perturbe la distribution en eau potable à Mahina

MAHINA, le 9 janvier 2018 - Le câble électrique qui alimente la station de pompage Queyranne à Mahina a été sectionné par un "petit" éboulement. Ce qui a entrainé une interruption dans la distribution en eau sur toute la plaine. 2 500 foyers ont été concernés par ce problème.



" Tout le monde veut prendre une douche mais pas d'eau svp faites quelque chose merci ", les internautes de Mahina étaient nombreux à poster leurs mécontentements sur les réseaux sociaux, hier matin.



En cause, une interruption dans la distribution en eau potable, sur la plaine de Mahina, " sauf les deux vallées (Ahonu et Tuauru) ".



Les esprits s'impatientent, mais il faut attendre l'intervention des agents d'EDT pour relancer la machine. Aux alentours de 16 heures, l'équipe d'EDT est sur place. Le temps de faire les tests, quelques minutes plus tard, le courant revient et la pompe redémarre. Selon le chef d'équipe, un fusible aurait sauté, ce serait dû soit à une surcharge ou soit à un défaut.



Et selon la régie de l'eau, c'est un petit éboulement qui est à l'origine de ce problème. " Il a sectionné le câble qui alimente la station de pompage de Queyranne, ce qui a causé un court-circuit, et ça a disjoncté aussi bien chez nous que chez EDT ", raconte Castel Teauroa, responsable d'exploitation à la régie de l'eau.



Cette station de pompage située à l'arrière des bureaux de la police municipale alimente toute la plaine, ce qui représente 2 500 foyers.



Du coup, ces familles ont dû prendre leur mal en patience. Les agents de la régie de l'eau ont tenté de gérer tant bien que mal ce dysfonctionnement, mais aussi et surtout, les réactions des habitants. " Tu n'es pas à l'abri d'une panne, il faut anticiper et prévenir tout le monde. Heureusement qu'à Mahina, nous avons un service de communication qui se charge de diffuser l'information ", explique Castel Teauroa.



La prochaine étape pour les agents de la régie de l'eau sera de remettre le câble en terre. " S'il est hors-sol aujourd'hui, c'est suite à un problème que nous avions rencontré il y a un mois. Il y a eu une panne et nous avions fait des travaux provisoires. Nous avons sorti les câbles afin de pouvoir intervenir rapidement pour que les gens puissent avoir de l'eau durant les périodes de pluie. Là, nous attendons que la météo soit clémente pour reprendre les travaux ", conclut le responsable de l'exploitation.