Placé en détention provisoire pour une affaire de bébé secoué

PAPEETE, le 13 juin 2019 - Un individu de 27 ans a été présenté en comparution immédiate ce jeudi pour répondre de violences commises sur ses trois enfants, des jumelles de deux mois et un garçon d’un an. L’homme, qui a demandé un délai pour préparer sa défense, a été placé en détention provisoire.



Les faits avaient été révélés en janvier dernier suite à un signalement du corps médical qui était en charge du suivi de jumelles prématurées. Alors que les petites étaient âgées de deux mois, les médecins avaient constaté que l’une d’entre elles présentait les symptômes du syndrome dit du « bébé secoué ». L’autre enfant présentait également des traces de violence.



L’enquête avait laissé apparaître que le père des jumelles, qui frappait également sa femme et leur fils âgé d’un an, était l’auteur des faits. Entendu, l’homme avait reconnu avoir secoué les petites et avoir frappé son fils à « plusieurs reprises » . Selon le prévenu, décrit par son entourage comme étant un homme « violent » "nerveux" , il aurait été « dépassé par les évènements ».