Un parking gratuit sur le front de mer pendant un an

PAPEETE, le 31 juillet 2018 - Le port autonome a ouvert un parking gratuit à l'emplacement de l'ancien site du Fare Manihi sur le front de mer. Les 100 places de parkings sont destinées aux clients des roulottes et aux commerces du Front de mer.



Pendant un an, un parking gratuit sera installé au niveau du futur Terminal de croisières, sur l'ancien site du Fare Manihini. Cet espace de stationnement inauguré le 27 juillet, par le maire de Papeete et le président Edouard Fritch, a été mis à disposition des clients des roulottes et commerces du Front de mer. "Il s'agit d'un aménagement provisoire, pour un an. Il a une capacité de 100 places et il est gratuit", précise le port autonome dans un communiqué daté du 31 juillet.

Avec une capacité de 100 places, ce parking gratuit devrait changer le quotidien des habitants et travailleurs de la ville de Papeete.