Un ouvrage sur les cheffesses et reines polynésiennes

TAHITI, le 24 mai 2021 - L'historienne Corinne Raybaud signe un nouvel ouvrage sur les cheffesses et reines des temps anciens en Polynésie. Il compte 150 pages et rassemble les conclusions d’une étude novatrice selon l’auteure puisque jusque-là non réalisée.



Après des années de recherches, l’historienne Corinne Raybaud livre le fruit de ses travaux dans un ouvrage intitulé “Reines et cheffesses de Polynésie au XVIIIe et XIXe siècle”. Selon elle, il s'agit “ d'une somme intéressante de femmes de pouvoir en Polynésie sur environ 150 ans. Une étude novatrice car jusque-là non réalisée. ” Son ouvrage permet au lecteur de voyager dans le temps.



Les cheffesses et reines des temps anciens furent nombreuses et présentes dans tous les archipels de Polynésie au XVIIIe et XIXe siècle. Au tempérament de feu, certaines telles Purea et surtout Teri’itari’a furent des guerrières, d’autres des stratèges telles Itia et Atiau Vahine, d’autres enfin furent plus soumises et se plièrent à leurs obligations. Un grand nombre de ces femmes remarquables jusque-là restées dans l’oubli, passent de l’ombre à la lumière de l’histoire.



Corinne Raybaud est déjà l’auteure de livres sur les premiers explorateurs européens à Tahiti à partir de 1767 : “Wallis, Bougainville et Cook”, “Six explorateurs français dans le Pacifique au XVIIIe siècle” ou bien encore “Les derniers explorateurs français du Pacifique au XIXe siècle”.



Au fil de ses découvertes, elle s’est interrogée sur les femmes, leurs conditions et le voyage dans “Femmes, exploratrices et voyageuses dans le Pacifique au XVIIIe et XIXe siècle”. Elle a croisé des personnages intéressants et son intérêt porte désormais sur les reines et cheffesses de Polynésie.



Comment a-t-elle fait sa sélection ? Elle s’est appuyée sur l’histoire, les “ femmes dont je parle étaient des femmes de pouvoir, elles étaient remarquables et donc ont été décrites par les observateurs européens, explorateurs puis missionnaires qui aux XVIIIe et XIXe siècle étaient les détenteurs du pouvoir de l’écrit et qui laissèrent une trace de ces femmes dans leurs journaux de bord et leurs travaux personnels. On peut donc considérer qu’aux temps anciens de la société polynésienne, les femmes avaient un rôle prépondérant lors de guerres claniques et grâce à leur lien avec le sacré .”