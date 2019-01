Un oiseau sème la pagaille sur un vol Singapour-Londres

Singapour, Singapour | AFP | mardi 15/01/2019 - Un oiseau a semé la pagaille sur un vol assurant la liaison entre Singapour et Londres, quand il a surgi soudainement dans le compartiment de la classe affaires lors d'un trajet de 12 heures, a indiqué mardi la compagnie Singapore Airlines.



Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré un oiseau perché sur le bord d'un repose-tête, deux heures avant que l'appareil n'atterrisse dans la capitale britannique.

Une première tentative d'un membre d'équipage de capturer l'oiseau a échoué, poussant certains passagers à se joindre à la chasse.

"Il a été finalement attrapé par des membres d'équipage avec l'aide de certains passagers et remis à l'atterrissage de l'appareil à Londres aux autorités aéroportuaires pour le placer en quarantaine", a indiqué Singapore Airlines dans un communiqué.

Le communiqué ne précise pas comment l'oiseau s'est introduit à bord du vol SQ322 le 7 janvier.

L'oiseau, un myna brun foncé, appelé également mainate originaire de l'Asie du sud-est, n'était pas recensé sur le vol et ne portait pas d'étiquette d'enregistrement.

Selon le site de Singapore Airlines, une place sur le vol Singapour-Londres en classe affaires coûte autour de 4.400 dollars.