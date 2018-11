Un nouvel épisode du "Club des 5 polynésiens" vient de sortir

PAPEETE, le 29 novembre 2018 - Patrick Chastel signe La Grotte ténébreuse, un nouvel épisode des aventures de jeunes polynésiens qui ont déjà séduit des milliers de lecteurs. Le premier, Le Marae du grand banian, s'est vendu à 3 000 exemplaires, La Marque des dieux qui a suivi s'est vendue à 2 000 exemplaires. La suite était attendue.



Teahi, Moana, Hitinui et Hinatea sont quatre adolescents dont les aventures ont commencé il y a maintenant dix ans avec la parution du Marae du grand banian. Devant le succès de cet ouvrage (plus de 3 000 exemplaires vendus), un deuxième épisode " s’avérait indispensable ", indique Patrick Chastel, l'auteur qui insiste " je parle bien d'épisode et non de suite car tous les ouvrages peuvent être lus indépendamment ".



D'après lui, les élèves lisent " quoi qu'on en dise, à condition de leur proposer des histoires qui les concernent et les touchent ".



La Marque des dieux a été publiée en 2013. Cette histoire met en scène Vaeku‘a, Vaki et Vatiti de Ua Pou, Rangiroa et Rurutu. Ce deuxième ouvrage a lui aussi connu une grande réussite puisque le chiffre des 2 000 ventes devrait être atteint cette année.



Cinq ans plus tard, " il fallait absolument un nouvel épisode pour répondre à toutes les attentes des élèves et des collégiens des classes de CE, CM, de 6e et 5e ", assure Patrick Chastel.



La Grotte ténébreuse vient de sortir en librairies. Dans ce livre les intrépides du Marae du grand banian rencontrent ceux de La Marque des dieux.



Une compétition de surf à Teahupoo



" J'avais envie de voir réunis les héros des deux premiers épisodes ", raconte Patrick Chastel. " J'ai donc imaginé une compétition de surf à Teahupoo pendant une période de vacances scolaire. " Teahi, Moana, Hitinui, Hinatea, Vaeku‘a, Vaki et Vatiti se retrouvent sur la presqu'île de Tahiti, se reconnaissant grâce à leur tatouage.



"I ls partent visiter la presqu'île et, à cause du temps, doivent se réfugier dans la grotte de Vaipoiri, 'Vai' pour l'eau et 'poiri' pour sombre, ténébreux. Dans cette grotte à laquelle est attachée une légende, rien ne se passe comme prévu. Les monstres imaginaires sont peut-être encore là! "



Plaisir et apprentissage



Pour l'auteur qui écrit en pensant aux élèves qu'il a eu au cours de sa carrière d'enseignant, les livres sont toujours l'occasion de revenir sur un fait historique ou de parler de légende. " C'est mon côté prof' d'histoire qui ressort ", glisse-t-il.



Cet ouvrage de 105 pages est illustré par Pascale Cruchet-Vitrac. Professeur documentaliste dans un lycée de la presqu’île de Tahiti, Pascale Cruchet-Vitrac est passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin au monde du livre.



Elle a déjà réalisé la conception et la mise en page de divers ouvrages ainsi que des affiches promotionnelles ou publicitaires.



La Grotte ténébreuse est sa première réalisation en tant qu’illustratrice et elle compte bien poursuivre dans cette voie et s’investir de plus en plus dans le domaine de l’édition. Patrick Chastel, lui, n'a pas prévu d'abandonner ses jeunes héros.