Un nouveau site internet pour l'ISPF

Tahiti, le 30 mai 2022- L'ISPF se dote d'un nouveau portail internet. Plus moderne, il vise aussi à être une interface plus claire et plus accessible entre les données de l'institut et les visiteurs, ainsi qu'à proposer un accès efficace aux informations.



Ce lundi, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a mis en ligne son nouveau site internet. L'ancienne version du site internet remontait à 2013. Il était, selon le directeur de l'Institut, Nicolas Prud'homme, peu intuitif, difficile à utiliser tant pour l'accès aux renseignements recherchés par le grand public que dans l'exploitation des données pour des utilisateurs plus spécialistes. Il n'était, surtout, pas adapté aux smartphones, ce qui représente la grande majorité des consultations à l'heure actuelle.



Faciliter l'accès aux informations



Le nouveau site aux couleurs dominantes claires s'adapte à l'écran de son visiteur. Il ne faudrait pas croire pour autant que les changements se limitent à des aspects cosmétiques. C'est une refonte totale que propose l'ISPF. "On voulait que le site mette en avant ce qui fait de nous un institut public : les publications, l'analyse et l'accessibilité", insiste le directeur en rappelant la devise de l'ISPF: "cultiver l'information et alimenter les idées". Mieux prendre en compte les besoins des quelque 200 000 utilisateurs qui visitent le site chaque année et leur faciliter l'accès aux informations étaient les priorités principales de sa conception.



Si certains regretteront la disparition de la fonction recherche générale, la page d'accueil propose un accès rapide aux deux fonctionnalités les plus recherchées par les visiteurs : la demande de Numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR, un numéro d’identification unique de l’individu, aussi appelé numéro de sécurité sociale ou numéro INSEE en Métropole) et le répertoire des entreprises (RTE) dont les options de recherche ont été grandement affinées. D'autres accès rapides orientent vers un ensemble de fiches sélectionnables à l'échelle du Pays, des archipels ou des communes ; ainsi qu'un simulateur de revalorisation des pensions ou des loyers. On trouve aussi sur cette page d'accueil des accès vers les publications de l'institut.



Une démarche "open data"



Le menu rétractable à gauche permet, entre autres, l'accès à des données encore plus précises. Sur l'ensemble du site, on remarque la volonté de rendre le plus accessible possible ces données. Toutes les publications sont en format html, ce qui simplifie grandement leur adaptabilité, la recherche et permet de les rendre facilement accessibles aux utilisateurs à déficience visuelle, via des plug-ins de navigateur. Les tableaux sont souvent personnalisables, les courbes sont zoomables, tout est fait pour proposer une interface plus efficace et plus intuitive à manipuler. L'institut met en avant une volonté de s'inscrire dans une démarche "open data" et veut faire de son site une source directe pour des usages spécialisés également. Toutes les données anonymes sont exportables au format tableur (excel) ou pdf et le site n'utilise aucun cookie pour tracer ses utilisateurs.



Le site lui-même a été élaboré en interne, à partir d'outils "open source" (gratuits), seule la conception a été en partie confiée à un prestataire. Il a été construit en un an, ce qui est "relativement rapide", explique Nicolas Prud'homme : "Comparé à la Métropole, on est une petite structure, les échanges sont plus rapides". Le nouveau site est mis en ligne quelques mois avant que l'ISPF commence son recensement général de la population de la Polynésie française, en août prochain. Un questionnaire de satisfaction et de suggestion sera disponible pour les visiteurs pendant un an, pendant cette période les pages sont susceptibles d'évoluer en fonction des retours de ses usagers.