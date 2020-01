Un nouveau mag coté éco

Tahiti, le 22 janvier 2020 – L'imprimerie Seripol Polypress a présenté mercredi matin son dernier né et nouveau magazine annuel économique L'ÉCOnomie Polynésienne, qui sera diffusé dès demain. Un magazine de décryptage des tendances économiques de 2020 qui prend la place laissée par le magazine Fenua Economie après sa fermeture en 2017.



Un nouveau magazine économique annuel intitulé L'ÉCOnomie Polynésienne sera diffusé dès jeudi. C'est ce qu'ont annoncé mercredi matin la rédactrice en chef du magazine, Alexandra Sigaudo-Fourny et le directeur de l'imprimerie Seripol Polypress, Jérémy Jahan. L'imprimeur a déjà à son actif plusieurs titres qui traitent de secteurs divers tels que la culture, le tourisme et la formation. Et ce nouveau support prend en fait le créneau laissé par le magazine économique annuel Fenua Economie du groupe La Dépêche, qui n'est plus diffusé depuis 2017. "Nous avons fait un brainstorming, et il en ressortait que l'économie était un domaine en amélioration en Polynésie. Il y avait donc beaucoup de choses à dire", explique le directeur de l'imprimerie. Alexandra Sigaudo-Fourny, qui participait à la publication de l'annuel Fenua Economie, et son équipe de rédaction ont commencé à préparer le magazine au mois d'avril 2019 pour boucler le premier numéro en décembre de la même année.



Le nouveau magazine ne sera pour autant pas totalement seul sur son créneau. Edité depuis 1984, le Dixit est également un annuel axé sur l’économie en Polynésie. Mais pour Alexandra Sigaudo-Fourny, L'ÉCOnomie Polynésienne se distingue du Dixit car "il s'agit d'un magazine économique purement journalistique, alors que le Dixit est plus institutionnel". Le classement des 200 plus grandes entreprises en terme de chiffre d’affaires et d’effectifs rappellera pourtant aux connaisseurs la marque de fabrique du magazine historique. "Le classement des entreprises est une donnée importante voire même indispensable quand on fait un magazine économique. Le Dixit donne des chiffres exacts, mais nous avons voulu faire plus simple et surtout, différencier les entreprises en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs."



Le décryptage des tendances économiques du fenua



Côté contenu du premier numéro qui décrypte les tendances économiques de 2020, Alexandra Sigaudo-Fourny explique que "l'idée est d'avoir des sujets de fond. Dans cet annuel, il y a quatre sujets qui nous semblent importants pour 2020. Il y a de l'immobilier ; de l'emploi, car la relance est là, mais en termes d'emploi il y a quand même beaucoup de gens qui sont en difficultés ; du tourisme, qui est le secteur d'activité numéro un en Polynésie, d'autant que le Pays prépare sa stratégie jusqu'en 2025 ; et les séniors, un sujet assez nouveau en Polynésie puisque la courbe démographique est en train de changer en termes d'âges, et c'était important de voir ce que nous coûtent les séniors, mais aussi ce qu'ils nous rapportent." Il y aura aussi des décryptages de secteurs moins connus comme la filière bois. Chaque dossier sera accompagné d'interviews, d'analyses, de chiffres clés et de portraits qui permettent d'illustrer les différents sujets.



Ariitaimai Amary