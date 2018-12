Un nouveau festival pour les amoureux du livre

PAPEETE, le 10 décembre 2018 - La librairie Odyssey va recevoir le tout premier Festival des auteurs, compositeurs et illustrateurs le vendredi 14 et samedi 15 décembre. Si le rendez-vous est un succès, il sera reconduit en 2019 une voire deux fois.



L’idée affichée du tout nouveau Festival des auteurs, compositeurs et illustrateurs est " de rassembler autour du livre, de permettre aux lecteurs de rencontrer ceux qui font les livres ", expliquent Jean-Luc Bodinier et Patrick Chastel, organisateurs.



Cette idée d’un festival regroupant " tous ceux qui cherchent à s’exprimer par l’écriture, le dessin ou toutes les formes d’expressions liées au livre, est venue du besoin ressenti sur Tahiti de retrouver plus souvent des lieux de rencontres avec le public ".



Pour l’heure un seul grand rendez-vous était proposé : le salon du livre dont la 18e édition a eu lieu à la Maison de la culture du 15 au 18 novembre. À partir du 14 décembre, il y aura en plus ce festival co-organisé par Digital Tahiti et la librairie Odyssey.



Un événement complémentaire



" Cet événement n’est, ni concurrentiel, ni contradictoire avec le salon du livre, il est complémentaire ", assurent les organisateurs. Il a pour objectif de créer une émulation de plus autour du livre en mettant en avant les acteurs du territoire, qu’ils soient connus ou indépendants.



Seront notamment présents : Tumata Robinson, Jean-Marc Regnault, Patrick Chastel, Corinne Raybaud, A'amu, Jean-Louis Saquet, Teiki Huukena, Daniel Margueron, Jean-Christophe Shigetomi, Martine Dorra … . Quelques nouveautés seront également présentées au public à cette occasion.



Échanges, dédicaces, découvertes…



Concrètement, le festival va se dérouler sur deux demi-journées à l’intérieur de la librairie Odyssey. Une vingtaine d’auteurs, compositeurs, illustrateurs se partageront les journées de vendredi et de samedi. Les visiteurs pourront se faire dédicacer les ouvrages choisis. Une page Facebook regroupant les participants a été créée à cette occasion.



En fonction de l’affluence et de l’intérêt des visiteurs, le Festival des auteurs, compositeurs et illustrateurs sera reconduit en 2019, sans doute en mars/avril, dans un autre endroit qui reste à déterminer.