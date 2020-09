Un nouveau drame évité de peu dans le lagon de Moorea

Moorea, le 15 septembre 2020 – Un drame a été évité de peu le week-end dernier à Moorea où une plaisancière autrichienne qui nageait dans le chenal a été heurtée par un bateau. Blessée à la tête et à l'épaule, la touriste a été évasanée sur Tahiti.



Après l’accident de Tahiamanu le 9 août dernier qui a couté la vie à un jeune touriste de 14 ans, on a bien failli assister à un second drame dans le lagon de Moorea le week-end dernier. Un accident similaire s’est en effet produit samedi après-midi à Patae (commune associée d’Afareaitu). C’est cette fois-ci une plaisancière autrichienne qui s’est fait heurter par un bateau de 6 mètres dans le lagon alors qu’elle faisait du snorkeling avec son mari. L’accident s’est produit non loin de la zone de mouillage dans laquelle le couple a ancré son voilier. La victime a été transportée dans un premier temps à la marina de Vaiare, puis a été immédiatement prise en charge par un groupe de sapeurs-pompiers de l’île sœur. L’Autrichienne de 58 ans se retrouve avec une plaie au niveau de la tête ainsi qu’à l’épaule gauche, ce qui lui a valu d’être évasanée à l’hôpital de Taaone. Selon l’équipage du bateau incriminé, le couple nageait dans le chenal alors que le capitaine suivait les poteaux de signalisation. Une enquête est toutefois en cours à la gendarmerie nationale de Moorea pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.