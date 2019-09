Un nouveau départ pour Tefana

Parole à Xavier Xamin, nouvel entraineur de Tefana :



Quels sont vos projets ?



« Avec Pascal Vahirua, on va essayer de revenir à nos valeurs pour former une équipe compétitive pour les objectifs à venir, dans deux-trois ans. Cette année, cela va être une équipe jeune, une année de mise en place. On verra bien. C’est un nouveau départ pour l’As Tefana. Avec le départ de certains anciens, on doit restructurer l’équipe. Je pense malgré tout qu’on pourra cette année aller titiller les grosses équipes comme Pirae, Vénus ou Tiare Tahiti. »



Que pensez-vous du départ d’Alvin Tehau, le capitaine ?



« Depuis le début de notre préparation pour la rentrée, on ne l’a plus revu. On suit son histoire sur les tableaux de mutation de la fédération, on a pas trop de nouvelles. On se concentre sur nos entrainements, sur les matchs à venir, et voilà. J’ai confiance en cette équipe et en ces jeunes que je connais très bien car dans les catégories jeunes ils étaient avec moi. C’est la force de Tefana, on est une famille, il y a de la cohésion dans l’équipe. »



Quelques mots sur la finale de Coupe perdue samedi ?



« On était un peu crispés en première mi-temps. C’était une finale, peut-être que certains joueurs étaient un peu stressés et il y avait un peu de précipitation. A la mi-temps, je leur ai demandé de se calmer et d’essayer de placer notre jeu. On aurait pu revenir au score mais on a pas su concrétiser nos occasions et Vénus, avec ses buteurs, a su faire la différence. »