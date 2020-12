Un nouveau conte signé Ra’i Chaze

c’est le diminutif de Tahiti

Tahiti en hawaiien

L’ouvrage qui vient de paraître raconte leur retour, les embûches qu’ils ont vécues sur le grand océan.

les histoires sortent toutes de mon imagination

notre culture

le lecteur découvre quelque chose qu’il ne connaissait pas

Mais il fallait que Vai, la rivière au ciel sans nuage naisse

ni un roman, ni une série de nouvelles. C’était un peu les deux

Mais je ne connaissais pas la technique, quand j’ai démarré l’écriture !

Je lui dois énormément

TAHITI, le 21 décembre 2020 -Hiti, "", précise Ra’i Chaze, traverse le Pacifique pour rejoindre Hawaii avec son clan.Là-bas est né un fils qu’il prénomme Kahiki, "", ajoute Ra’i Chaze. Ensemble et avec d’autres membres du clan, ils finissent par revenir à Tahiti. "Ra’i Chaze est l’auteure du livre intitulé Hiti Le retour du navigateur. Un livre auto-édité, préfacé par Loïck Peyron et illustré par l’artiste Tafetanui Tamatai qui signe ses œuvres du diminutif Tafe.Il ne reprend pas de légendes polynésiennes, "" mais il est fortement inspiré de "".Ra’i Chaze souhaite à travers chacun de ses écrits que "".L’ouvrage s’inspire également du propre vécu de l’auteure. Elle a navigué sur Fafaaite et se rappelle très bien les tempêtes, les vagues de 5 à 7 mètres, les embûches.Hiti Le retour du navigateur est le 21e ouvrage de Ra’i Chaze qui a publié son premier texte en 1990. Il s’intitulait Vai, la rivière au ciel sans nuage et est "sorti" presque malgré elle.En effet, elle a eu des enfants jeune et a perdu son mari alors qu’elle était enceinte de son dernier. Elle a dû assumer le quotidien de la famille, sans trouver de temps pour écrire.." Ses ouvrages suivants ont vu le jour, eux, des années plus tard.Vai, la rivière au ciel sans nuage est, selon Jean-Marie Dallet qui l’avait préfacé, "".Le conte, lui, est un genre littéraire que Ra’i Chaze a très tôt affectionné. "Il lui a fallu attendre 2007-2008 et sa participation au 1er salon du livre autochtone francophone qui a eu lieu au nord du Québec.Ra’i Chaze, en tant que membre fondateur de Littérama’ohi, a participé à cet événement avec Flora Devatine et Jean-Marc Pambrun, eux aussi invités.L’événement était organisé par une tribu amérindienne, les Indiens Wendat, et a eu lieu à Wendake. Il rassemblait des peuples francophones du monde entier, dont les Polynésiens.Au cours de ce salon, Ra’i Chaze a participé à un atelier d’écriture du conte animé par Georges Sioui, un Amérindien qui, à 40 ans, avait repris des études et avait fini par devenir professeur d’université.", raconte Ra’i Chaze qui, dès que possible, lui rend hommage. Lors de l’atelier, elle a appris les bases et la technique d’écriture du conte. Elle a donné naissance à La Princesse Moe qu’elle espère publier en 2021.Lire aussi l'article sur Les premières pluies de la mousson paru en 2019.