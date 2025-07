Un nouveau commandant pour la gendarmerie au Fenua

Tahiti, le 26 juillet 2025 – Dès le 1er août, le colonel Stéphane Brunet succèdera au colonel Grégoire Demézon au poste de commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française.



En poste depuis trois ans, le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, va quitter le territoire pour devenir directeur en charge du dialogue social au sein de la Direction générale de la gendarmerie nationale à Paris. Le 1er août, il sera remplacé par le colonel Stéphane Brunet.



Diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) ainsi que de l’École de guerre, le colonel Stéphane Brunet exerçait jusque-là en qualité de chargé de mission à la Direction des opérations et de l'emploi (DOE). Durant sa carrière, il a notamment dirigé le groupement du Val d'Oise et a été attaché de sécurité intérieure à Madrid.



Ce n'est pas la première fois que le colonel Stéphane Brunet est nommé en Outre-mer puisqu'il a commandé la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy de 2009 à 2012. Dans le texte publié par la DOE lorsqu'il a quitté son poste il y a un mois, il est par ailleurs précisé que “son grand-oncle, gendarme lui aussi, avait servi, il y a presque 60 ans” en Polynésie.









Rédigé par Garance Colbert le Lundi 28 Juillet 2025 à 07:24 | Lu 215 fois