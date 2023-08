Un nouveau commandant pour la compagnie des îles du Vent

Tahiti, le 25 août 2023 – Le commandant Paul Dumont Saint Priest a succédé le 1er août au lieutenant-colonel Jérôme Godefroy à la tête de la compagnie de gendarmerie des îles du Vent.



Le 1er août, le commandant Paul Dumont Saint Priest a pris la tête de la compagnie de gendarmerie des îles du Vent, succédant ainsi au lieutenant-colonel Jérôme Godefroy. Âgé de 34 ans et père de quatre enfants, le commandant Dumont Saint Priest a fait l'école des officiers de la gendarmerie nationale avant de commander un peloton d'intervention à l'escadron 25/6 de gendarmerie mobile. À ce titre, il a notamment été engagé sur le crash de la Germanwings et les attentats de Nice.



Il a ensuite dirigé l'escadron de gendarmerie mobile de Macon et a effectué plusieurs missions en Outre-mer dont deux en Guyane. Il est sorti de la 30e promotion de l'École de guerre en juillet. Sa prise de commandement aura lieu le 13 septembre à la caserne de Faa'a.