Un nouveau capitaine à la tête de SMA de Hiva Oa

Hiva Oa, le 19 juillet 2022 - Lundi à Hiva Oa s'est déroulée la cérémonie de passation de commandement de la première compagnie du SMA de Hiva Oa. Après deux années à la tête du régiment, le capitaine Pierre Gelan laisse la place au capitaine Éric Cevaer, qui est entré en fonction immédiatement.



Présidée par le colonel Fabrice Avenel, commandant du régiment de service militaire adapté (RSMA) de Polynésie française, une cérémonie officielle s'est déroulée lundi après-midi à Atuona sur l'île de Hiva Oa. Elle consistait, outre la remise de médailles, à la passation de commandement de la première compagnie du SMA de Hiva Oa. Étaient présents le capitaine Gireg Hercelin commandant de la compagnie de commandement de formation professionnelle, de logistique et d'instruction, stationnée à Tahiti, le capitaine Axel Grafeille, commandant de la deuxième compagnie de formation professionnelle, le capitaine Pierre Gelan commandant de la première compagnie, un détachement des forces de l'ordre et de sécurité de l'île ainsi que les anciens combattants résidant à Hiva Oa.



Au cours de la cérémonie, le caporal chef Nassim Kali a reçu la médaille d'or de la défense nationale. Totalisant 14 années de service, il a effectué l'essentiel de sa carrière parmi les forces spéciales. Après avoir été projeté au Liban et à Djibouti, c'est en 2020 qu'il a intégré la première compagnie de Hiva Oa. Il retournera dans quelques jours dans son unité et continuera à appuyer les forces spéciales de l'armée de terre.

La passation de commandement s'est déroulée dans un cadre solennel entre le capitaine Pierre Gelan et le capitaine Éric Cevaer, qui est entré en fonction immédiatement. Il s' en est suivi un défilé militaire à travers le village jusqu'au centre culturel Paul Gauguin où des festivités étaient proposées aux invités et à leurs familles.



Lors de son discours, le Colonel Avenel a félicité le capitaine Gelan pour son action “remarquable” durant ces deux années à la tête du SMA , en gérant les volontaires et surtout la crise du Covid-19, soulignant son engagement soucieux de la réussite des jeunes Polynésiens. Il quittera le territoire avec sa famille dans les prochains jours pour une affectation à Paris afin d'occuper de plus hautes responsabilités à l'état major de l'armée de terre. Il revient maintenant au capitaine Cevaer de poursuivre l'aventure, qui dure depuis plus de trente ans, et qui permet aux jeunes de la Terre des hommes de se former et de se développer.







Rédigé par Michel Coudert le Mardi 19 Juillet 2022 à 18:00