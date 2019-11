Un nouveau Fare d’hôtes trois tiare à Taha’a

TAHAA, le 19 novembre 2019 - Ce classement est décerné par le Pays aux pensions de famille. Il récompense ainsi les propriétaires de fare d’hôtes sur la qualité des conditions d’accueil proposées aux clients. La Perle de Tahaa obtient ainsi une distinction qui lui permet de bénéficier de diverses aides du Pays, telles que les subventions, promotions et formations.



La pension de famille La Perle de Tahaa , de Thierry et Nathalie Mathieu, a été classée Fare d’hôtes 3 tiare. Elle devient ainsi la sixième pension de famille de Tahaa à obtenir un classement, après la Résidence d’hôtes Le Passage , en 2007.



Une distinction qui récompense les pensions de famille sur des critères structurels, tels que l’eau chaude, la clim, les brasseurs d’air ou encore l’entretien du jardin. Les pensions de famille qui obtiennent une telle distinction peuvent solliciter des aides du Pays (subventions, promotions et formations).



La Perle de Tahaa propose sept bungalows et peut accueillir jusqu’à 22 personnes. Elle gardera ce classement Fare d’hôtes trois tiare pendant 5 ans.



Cette année, d’autres pensions ont été classées Fare d’hôtes. La pension Omati Lodge à Punaauia a été classée Fare d’hôtes trois tiare. À Rurutu, la pension Vaitumu Village a obtenu un classement quatre tiare.



Mais attention, cette récompense est différente de celle accordée par l’association des hôtels de famille de Tahiti et des Îles. L’association attribue, elle, des labels et elle récompense les pensions de famille sur la qualité de leur service.