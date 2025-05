Un navire chargé d'aide pour Gaza attaqué par des drones au large de Malte

Nicosie, Chypre | AFP | vendredi 02/05/2025 - Des militants de la cause palestinienne ont affirmé qu'un de leurs navires chargé d'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza avait été attaqué par des drones vendredi au large de Malte.



Les militants de la Flottille de la Liberté ont dit "soupçonner" Israël d'être à l'origine de cette attaque, qui n'a pas fait de blessés, tandis que les services de secours de Chypre ont déclaré avoir été informés par les autorités de l'île d'une frappe de drone israélienne.



L'armée israélienne, contactée par l'AFP, n'a pas fourni d'information.



"A 00H23, heure maltaise (22H23 GMT), le Conscience, un navire de la Coalition de la Flottille de la liberté, a été directement attaqué dans les eaux internationales", a annoncé l'organisation.



"Des drones armés ont attaqué l'avant d'un navire civil non armé à deux reprises, provoquant un incendie et une importante brèche dans la coque", a-t-elle ajouté.



"Les ambassadeurs israéliens doivent être convoqués et répondre des violations du droit international, y compris le blocus en cours et le bombardement de notre navire civil dans les eaux internationales", a déclaré le groupe.



Israël mène régulièrement des opérations de renseignement au-delà de ses frontières, dont plusieurs depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre 2023, que les autorités n'ont admises que plus tard.



La Flottille de la Liberté, fondée en 2010, est un mouvement international non-violent de solidarité avec les Palestiniens, avec une dimension humanitaire et de plaidoyer politique contre le blocus de Gaza.



Selon ses militants, l'électricité a été coupée sur le navire après cette frappe qui semblait viser le générateur.



"Le feu provoqué par la première frappe est circonscrit, le trou dans la coque colmaté. L'eau n'entre plus, le bateau ne va pas couler et les gens ne sont pas en danger", a indiqué à l'AFP Claude Leostic, porte-parole en France de la Flottille de la Liberté.



Après le lancement d'un signal de détresse, Chypre et l'Italie ont porté secours au navire.



Les secours en mer chypriotes de Larnaca ont indiqué avoir "été informés par le ministère chypriote des Affaires étrangères qu'un bateau susceptible de transporter de l'aide humanitaire vers Gaza avait été visé par un missile tiré par un drone israélien dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte".



En coordination avec les secours italiens, un remorqueur chypriote est venu aider à éteindre l'incendie, selon le centre de Larnaca, qui "continue à surveiller étroitement la situation".



- "Une aide désespérément nécessaire" -



Des militants de plusieurs pays se trouvent à bord du navire, participant à ce qu'ils appellent une "mission pour contester le blocus illégal et meurtrier de Gaza imposé par Israël et pour livrer une aide humanitaire vitale, désespérément nécessaire".



Israël impose depuis le 2 mars un blocus total sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.



Les opérations humanitaires à Gaza sont "au bord de l'effondrement total", a affirmé vendredi le Comité international de la Croix-Rouge.



L'Organisation mondiale de la santé a qualifié jeudi "d'abomination" la situation dans le territoire palestinien, exprimant sa colère face à l'inaction pour secourir sa population.



En 2010, Israël avait lancé un assaut meurtrier contre un navire d'une flottille internationale d'aide humanitaire venant de Turquie pour tenter de briser le blocus israélien imposé à Gaza, qui avait fait dix morts et 28 blessés parmi les militants.



Vendredi, le Hamas a dénoncé "un acte de piraterie et du terrorisme d'Etat".



La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre Israël, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.



Selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé du Hamas, 52.418 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, dont au moins 2.326 depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à deux mois de trêve.