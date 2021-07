Un naufragé du bonitier de Raiatea témoigne

Aussitôt un des occupants saisissait son téléphone satellitaire, conservé à portée de mains, pour appeler son épouse chargée de joindre la gendarmerie tandis que le capitaine déclenchait illico la balise de détresse. Peu de temps après tout le monde évacuait, heureusement tous muni de lampes torches, vers le canot de survie et une annexe de petite taille, en embarquant quelques bouteilles d’eau. Grâce à la liaison satellitaire, les gendarmes et le JRCC de Tahiti pouvaient les rassurer quant à la mobilisation de l’hélicoptère Dauphin arrivé rapidement sur les lieux. Malheureusement il ne peut emporter que quatre personnes à la fois. Le premier voyage d'une durée d'une heure en aller-retour sur Raiatea s'est effectué avec les deux plus âgés et les deux plus jeunes des naufragés. Les trois autres occupants sont restés près du bonitier qui se maintenait en surface en présence du plongeur sauveteur avant d'être embarqués à leur tour.



Tous ont été placés en observation à l’hôpital d’Uturoa le temps de se remettre de leurs émotions et surtout d'un début d’hypothermie qui les a fait souffrir. En tout début de matinée, chacun rejoignait son domicile pour de bonnes heures d’un sommeil réparateur.

Dans l’aventure, en plus du navire et de sa cargaison, tout le monde a perdu du matériel onéreux, comme les moulinets de profondeur coûtant chacun près de 500 000 Fcfp ; sans oublier les téléphones et autres effets personnels.

Cette mésaventure heureusement assez rare aux Raromatai vient rappeler l'importance d’embarquer les équipements nécessaires pour prévenir rapidement et avec précision les secours.