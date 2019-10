Un musée de Los Angeles dévoile pour Halloween la science derrière "Frankenstein" ou "La Momie"

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 10/10/2019 - Qu'y a-t-il de plus effrayant chez le monstre de Frankenstein, la Momie et Dracula? Le fait que ces stars des films d'horreur ont toutes été inspirées par des phénomènes scientifiques, répond le Museum d'histoire naturelle de Los Angeles, qui a inauguré jeudi une exposition sur ce thème à l'occasion d'Halloween.



"L'histoire naturelle de l'horreur" permet par exemple aux visiteurs d'actionner un levier pour reproduire l'expérience électrique menée par Luigi Galvani sur des pattes de grenouille, qui avait inspirée "Frankenstein" à la romancière Mary Shelley. A proximité sont exposées les chaînes qui entravaient le monstre campé à l'écran par Boris Karloff en 1931.

"Ces travaux sur l'électricité, destinés à voir si on pouvait ramener des animaux à la vie en les ré-énergisant, ont constitué le point de départ de +Frankenstein+", explique à l'AFP la directrice du musée, Lori Bettison-Varga.

Sont également exposées les bandelettes qui enveloppaient le même Karloff dans "La Momie" de 1932, permettant la comparaison avec d'authentiques bandelettes d'une momie égyptienne conservées dans les collections du Museum.

Ces classiques d'Hollywood "sont majoritairement inspirés par la nature et la physique, et l'imagination déployée pour créer des histoires fondées sur des choses réelles", estime Mme Bettison-Varga.

Dracula, créature scientifique? Des maladies répandues au 19e siècle, comme l'épidémie meurtrière de choléra qui avait marqué sa mère en Irlande, ont donné des idées à l'écrivain Bram Stoker pour l'apparence de son vampire et les morts-vivants de son roman, révèle l'exposition.

L'exposition présente aussi une copie en silicone du costume porté en 1954 par "L'Etrange créature du lac noir". D'après les organisateurs, l'allure de la créature a été directement inspirée par la découverte d'un poisson préhistorique célèbre, le coelacanthe, que l'on croyait éteint.

Un fossile de l'animal, qui fut un temps considéré --à tort-- comme l'ancêtre commun à toutes les créatures terrestres, est là pour en témoigner.

A sa création, en 1913, le Museum était officiellement consacré à l'histoire, à la science et à l'art. A ce titre, il a reçu dans les années 1930, de la part des studios Universal voisins, une kyrielle d'accessoires de cinéma, parmi lesquels une fourche provenant du tournage de "La Fiancée de Frankenstein".