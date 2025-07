Un motard décède à l’entrainement à Vaitarua

Tahiti, le 25 juillet 2025 – Tragique accident à Taravao, ce vendredi, sur la piste de run de Vaitarua. “Choquée”, la Fédération polynésienne de motocyclisme adresse ses condoléances à la famille du pilote. Par sécurité et par respect, le site est fermé jusqu’à nouvel ordre.





C’est un accident rare, voir inédit qui s’est produit ce vendredi, en milieu de matinée, sur la piste de run de Vaitarua, à Taravao. Un motard d’une trentaine d’années est décédé suite à un accident lors d’une session d’entrainement : selon nos informations, il n’aurait pas réussi à freiner à temps et aurait chuté violemment en bout de piste.



Contacté, le président de la Fédération polynésienne de motocyclisme était encore “choqué par ce qui s’est passé”. “On a fermé le site pour une période indéterminée. On doit faire un point avec le bureau pour savoir ce qu’on va faire. Toutes nos pensées vont vers la famille de ce pilote. On adresse nos condoléances à ses proches et on appelle les gens au respect sur les réseaux sociaux. Les informations suivront en temps voulu”, a annoncé Tumaui Holozet, aussi bien au niveau des entrainements et des compétitions, que des hommages.