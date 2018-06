Un mort et six disparus au Mexique après un effondrement près d'une mine

Mexico, Mexique | AFP | mercredi 05/06/2018 - L'effondrement d'un mur destiné à contenir un dépôt de gravats, près d'une mine du nord du Mexique, a fait un mort et six disparus, ont indiqué les autorités locales.



L'accident a eu lieu lundi dans la mine Rio Tinto à Urique, dans l'Etat de Chihuaha.

Le cadavre de l'une des victimes, qui n'a pas été identifiée, a été retrouvé, et quelque 150 secouristes tentaient de localiser mardi, sur une zone longue de 12 kilomètres, les six autres mineurs portés disparus, a précisé aux familles le gouverneur de Chihuahua, Javier Corral.

Deux autres employés de la mine, blessés, ont été hospitalisés dans la capitale régionale Chihuahua.

Cette mine ne semble pas être en lien avec l'entreprise anglo-australienne Rio Tinto, dont le site internet ne recense aucune activité au Mexique.

Les autorités locales attendaient mardi l'arrivée sur place de représentants du secrétariat d'Etat à l'environnement et du gouvernement fédéral pour évaluer les conséquences de l'incident sur l'environnement.