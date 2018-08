Un monorail à Tahiti : faisable ou non ?

PAPEETE, le 31 août 2018. Lors d'une rencontre avec les dirigeants de BYD, Le ministre Transports terrestres a fait part de son intérêt pour que le groupe réalise une étude de faisabilité sur la réalisation d’un monorail à Tahiti.



Le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo, a rencontré, jeudi, le vice-président de BYD, Liu Xueliang, accompagné de son responsable régional Asie - Pacifique, Benjamin Zhao et du représentant du constructeur chinois BYD (Build Your Dreams) en Polynésie, Daniel Siu.



Les dirigeants de BYD ont démontré que leur entreprise a la capacité technique de fournir des solutions motorisées adaptées aux problématiques du transport terrestre, telles que le monorail ou « sky rail », les taxis électriques, et comme tout récemment présenté en Polynésie française, le bus électrique, tout en préservant l’environnement avec des moyens de transport 100% électrique.



Le ministre a porté une grande attention à leur présentation et s’est montré très intéressé sur la possibilité pour le groupe BYD de mener une étude de faisabilité pour la réalisation d’un monorail ou d’un sky rail sur l’île de Tahiti.

Parallèlement, à cette présentation, le représentant local de BYD a attiré l’attention du ministre sur les questions de fiscalité adaptée, afin de réduire les coûts d’achats de voiture 100% électrique pour les rendre plus accessibles aux particuliers sans pour autant mettre en péril les ressources du pays par le changement des comportements d’achat. Le ministre a aussi été sensibilisé sur une réflexion à mener sur le coût de l’électricité pour la recharge des véhicules pour des usages professionnels (transporteurs, taxis, etc.).



Les véhicules à énergies alternatives représentent l’une des principales activités de BYD et le chiffre d’affaires lié à cette activité a progressé de 16,7 % au premier semestre.