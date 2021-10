Un mois d'éruption sur l'île espagnole de la Palma et toujours pas de fin en vue

Madrid, Espagne | AFP | mardi 19/10/2021 - Le volcan Cumbre Vieja continuait mardi de cracher de la lave sur l'île espagnole de la Palma, dans l'archipel des Canaries, une éruption qui dure depuis un mois et ne semble pas près de se terminer.



Ce volcan est entré en éruption le 19 septembre, crachant des rivières de lave qui ont lentement descendu les flancs de la montagne jusqu'à la mer et tout détruit sur leur passage.



Si l'éruption n'a fait aucune victime, la lave a recouvert 763 hectares et détruit 1.956 bâtiments, dont des centaines de maisons, selon les derniers chiffres du gouvernement espagnol. Les nuages de cendres émis par le volcan perturbent par ailleurs régulièrement les liaisons aériennes.



Après un mois d'éruption de lave, accompagnée de secousses sismiques mineures, les géologues ne sont pas en mesure de dire combien de temps peut encore durer l'activité du volcan.



Le Cumbre Vieja dégage 10.000 tonnes de dioxyde de soufre par jour et il faudrait qu'il en émette moins de 400 tonnes pour que l'on puisse considérer qu'il commence à s'éteindre, a expliqué à la presse David Calvo, le porte-parole de l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan).



"Personne ne peut affirmer que nous sommes proches de la fin" de l'éruption, a déclaré pour sa part le chef du gouvernement régional des Canaries, Angel Victor Torres.



Une nouvelle coulée de lave se trouve désormais à quelque 30 mètres de la côte ouest de l'île. Sa chute dans l'océan pourra entraîner des émanations toxiques.



Selon David Calvo, cette coulée, dont la température dépasse 1.100 degrés, avance très lentement et pourrait se jeter dans la mer mardi, ce qui entraînera probablement le confinement des riverains afin d'éviter tout danger.



Une première coulée de lave a atteint la mer fin septembre. En se solidifiant au contact de l'eau, elle a donné naissance à une péninsule d'environ 40 hectares.



Au total, près de 7.000 personnes ont dû quitter leur domicile en raison de l'éruption sur cette île comptant près de 85.000 habitants.



En 100 ans, l'île a vécu deux autres éruptions avant celle-ci, en 1949 et en 1971.

