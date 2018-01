Un ministre turc critiqué pour avoir appelé à "briser les jambes" des dealers

Istanbul, Turquie | AFP | jeudi 04/01/2018 - Le ministre turc de l'Intérieur a été accusé jeudi d'abuser de ses pouvoirs par l'opposition et des avocats, après qu'il a affirmé que la police devrait "briser les jambes" des revendeurs de drogue.



"Peu m'importe combien je serai condamné ou critiqué, mais un policier qui ne brise pas les jambes d'un dealer de drogue lorsqu'il le voit ne peut être considéré comme ayant accompli son devoir", a déclaré Süleyman Soylu lors d'une conférence de presse plus tôt cette semaine, selon des propos rapportés par les médias turcs.



Il a ajouté que si des policiers accomplissaient de tels actes, il en assumerait l'entière responsabilité.



Tur Yildiz Biçer, députée du Parti républicain du peuple (CHP, social démocrate), principale formation d'opposition au parlement, a annoncé avoir porté plainte contre M. Soylu pour abus de pouvoir.



"Cet ordre (...) ne peut être respecté sous aucune circonstance, quiconque s'y plie ne peut être libre de toute responsabilité", a-t-elle déclarée, citée par les médias turcs, affirmant que selon le code pénal toute personne qui encourage à commettre de tels actes risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.



Pour Mehmet Durakoglu, président du barreau d'Istanbul, les commentaires du ministre vont à l'encontre de la présomption d'innocence.



Ces remarques "sont clairement criminelles. Je ne peux accepter que de tels propos soient tenus, même ironiquement", a-t-il affirmé, selon l'agence de presse Dogan.



Mais le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, a soutenu jeudi M. Soylu, décrivant ses propos comme "une expression de détermination".



Süleyman Soylu, nommé au ministère de l'Intérieur en 2016, s'est imposé en menant un combat sans relâche contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme une organisation "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux, dans le sud-est du pays.



